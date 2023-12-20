Эксперты "Автотеки" нашли десять беспроблемных автомобилей в России в 2023 году
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Россиянам рассказали о 10 самых беспроблемных машинах в стране с января по декабрь 2023 года, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов сервиса "Автотеки".
"Отчеты нашего сервиса облегчают выбор личного транспорта благодаря расширенным данным, отражающим всю историю эксплуатации автомобиля", — заявил старший менеджер по развитию бизнеса в "Автотеке" Константин Болдырев
По его словам, данные о произведенных ремонтных работах и пробеге автомобиля помогают аналитикам сервиса определить, насколько быстро конкретная модель может быть продана, и вследствие этого оценить целесообразность ее покупки.
Сообщается, что в ходе исследования были рассмотрены модели автомобилей стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет.
По итогам исследования первое место заняла Toyota Avensis, второе — Nissan Note, третье и четвертое — Honda Accord и Toyota Auris соответственно. Пятерку открыла Chevrolet Cruze, за ней последовали Honda Civic, Renault Megane, Nissan Juke, Nissan Tiida. Десятое место в рейтинг занял автомобиль Volkswagen Jetta
https://auto.1prime.ru/auto/20231220/842620893.html