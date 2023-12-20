МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Россиянам рассказали о 10 самых беспроблемных машинах в стране с января по декабрь 2023 года, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов сервиса "Автотеки". Эксперты раскрыли, сколько россияне тратят на подготовку машины к зиме

"Отчеты нашего сервиса облегчают выбор личного транспорта благодаря расширенным данным, отражающим всю историю эксплуатации автомобиля", — заявил старший менеджер по развитию бизнеса в "Автотеке" Константин Болдырев

По его словам, данные о произведенных ремонтных работах и пробеге автомобиля помогают аналитикам сервиса определить, насколько быстро конкретная модель может быть продана, и вследствие этого оценить целесообразность ее покупки.

Сообщается, что в ходе исследования были рассмотрены модели автомобилей стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет.

По итогам исследования первое место заняла Toyota Avensis, второе — Nissan Note, третье и четвертое — Honda Accord и Toyota Auris соответственно. Пятерку открыла Chevrolet Cruze, за ней последовали Honda Civic, Renault Megane, Nissan Juke, Nissan Tiida. Десятое место в рейтинг занял автомобиль Volkswagen Jetta