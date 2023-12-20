Стало известно, сколько авто можно собрать на бывшем заводе Hyundai в РФ
На российском заводе Hyundai нашли комплектующие для выпуска 70 тысяч "корейцев"
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. На бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге можно собрать из остатков запчастей 70 тысяч автомобилей, пишут "Ведомости".
По данным издания, в настоящее время есть достаточное количество деталей для сборки 10 тысяч автомобилей, но это число может быть увеличено в семь раз, если необходимые комплектующие будут доставлены из Китая или Казахстана.
Завод Hyundai был продан за 140 тысяч вон (примерно десять тысяч рублей) с опцией обратного выкупа в течение двух лет. Стоимость завода оценивается примерно в 219 миллионов долларов.
Завод в Санкт-Петербурге начал работать в 2010 году и имеет производственные мощности на выпуск 200 тысяч автомобилей в год. Ранее на заводе выпускались модели Hyundai Creta, Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге компании "Арт-Финанс".