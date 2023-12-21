МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Переход чиновников на отечественные автомобили в России – правильная идея, но, главное, чтобы он проходил без кампанейщины и "показушности", считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Аудит "Почты России" открыл много интересного, заявила Матвиенко

"Я приветствую переход на отечественные автомобили, но я всегда против некой показной кампанейщины. Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так — сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность — я терпеть не могу", — сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Матвиенко напомнила, что переводом ведомств, в том числе, Совета Федерации занимается Управделами президента РФ. По словам политика, Управделами будет определять и марки автомобилей, на которые чиновники будут "пересаживаться".

"Я давно езжу на Aurus, а до этого был Mercedes. И вы знаете, мне очень нравится эта машина — удобная, комфортная. Думаю, что и по остальным мы выйдем на правильный, корректный уровень", — добавила парламентарий.