МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести налоговый вычет на покупку отечественных автомобилей, запрос есть в распоряжении РИА Новости. Матвиенко выступила против "показухи" при смене машин чиновников

"В этой связи прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович (Мишустин), рассмотреть инициативу о введении налогового вычета на покупку нового отечественного автомобиля", — написано в обращении.

В нем отмечается, что согласно статистике каждый год снижается количество приобретенных отечественных автомобилей, "если в 2021 году было приобретено 1,67 миллиона новых автомобилей, а в 2013 – 2,7 миллиона, то в 2022 году было продано только 680 тысяч, а в 2023 году ожидается около 800 тысяч".

"При этом, согласно социологическим опросам, от 30% до 44% граждан России хотели бы приобрести или сменить автомобиль, но не имеют для этого финансовой возможности, а 9% граждан указывают, что автомобиль стало настолько дорого содержать, что граждане отказываются от его эксплуатации", — говорится в документе.

По мнению автора обращения, данная инициатива поможет российским семьям приобрести себе автомобиль, а также увеличится спрос на отечественные машины.