МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. По прошествии двух лет после введения санкций половина российских автозаводов все еще простаивает, несмотря на то, что все площадки, когда-то принадлежавшие иностранным автоконцернам, успешно сменили собственника, пишет "Ъ". Мантуров рассказал, кому на самом деле вредят санкции ЕС

По данным издания, к февралю 2022 года в России насчитывался 21 крупный автомобильный завод, десять из которых контролировались автопроизводителями из стран, признанных впоследствии недружественными.

Почти все площадки, на которых была остановлена сборка автомобилей, были выкуплены местными инвесторами, но лишь немногим удалось запустить на них производство автомобилей, отметила газета.

Кроме того, в издании подчеркнули, что ни одна китайская автомобильная компания не приобрела завод в России, несмотря на то, что объемы продаж китайских автомобилей в России покрывает 60 процентов рынка.