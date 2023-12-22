МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно подержит автопром — выделяет Фонду развития промышленности 39 миллиардов рублей, значительная часть которых пойдет на ключевые проекты отечественных автопроизводителей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустину предложили ввести налоговый вычет на покупку российских машин

"Фонду развития промышленности выделено еще порядка 39 миллиардов рублей, и значительная часть этих средств будет направлена на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей… Планы, которые стоят перед отраслью, масштабные", — сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу.

По его словам, это решение поможет предприятиям в условиях санкций наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий.