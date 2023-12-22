МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российские автомобили должны соответствовать современным техническим требованиям и не уступать иномаркам по надежности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Россия стала главным импортером китайских автомобилей, заявил посол КНР

"Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что власти окажут дополнительную поддержку автомобильной отрасли, чтобы помочь предприятиям "в короткие сроки наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций".

"Фонду развития промышленности выделено еще порядка 39 миллиардов рублей, и значительная часть этих средств будет направлена на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей… Планы, которые стоят перед отраслью, масштабные", — сказал Мишустин на заседании кабмина в пятницу.