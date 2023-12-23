МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Мэр Лондона сменил позицию относительно отправки на Украину машин, предназначенных для утилизации, пишет газета The Telegraph. Украина расширила санкции против физлиц и компаний из России

Ранее мэр Лондона Садик Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ, отметив несоответствие подобного предложения правилам схемы.

По данным издания, мэр Лондона и бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратились к министру транспорта Марку Харперу с просьбой обеспечить возможность передачи таких транспортных средств Украине.

Они также призвали Харпера выплачивать британцам деньги за то, что они "убрали с улиц загрязняющие среду транспортные средства" и "предоставили поддержку Киеву".