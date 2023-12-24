МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Некачественный антифриз может привести к перегреву двигателя и повреждению других частей автомобиля, предупредил в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Россиянам дали совет, как двигаться по заснеженной дороге

По его словам, в зимние месяцы качество антифриза становится жизненно важным для машины — контрафактная охлаждающая жидкость, например, просто в виде подкрашенной воды, может погубить мотор и другие части автомобиля.

Подобная поддельная жидкость также может замерзнуть, что может привести к повреждению радиатора, расширительного бачка и помпы, добавил эксперт.

Ракитин рекомендует покупать антифриз в проверенных автомагазинах или точках продаж, принадлежащих компаниям-производителям.

Он отметил, что крупные автозаправочные комплексы могут предлагать более дорогую продукцию, но с гарантией контроля качества.