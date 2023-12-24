Эксперт Ракитин: некачественный антифриз может привести к перегреву двигателя
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Некачественный антифриз может привести к перегреву двигателя и повреждению других частей автомобиля, предупредил в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.
По его словам, в зимние месяцы качество антифриза становится жизненно важным для машины — контрафактная охлаждающая жидкость, например, просто в виде подкрашенной воды, может погубить мотор и другие части автомобиля.
Подобная поддельная жидкость также может замерзнуть, что может привести к повреждению радиатора, расширительного бачка и помпы, добавил эксперт.
Ракитин рекомендует покупать антифриз в проверенных автомагазинах или точках продаж, принадлежащих компаниям-производителям.
Он отметил, что крупные автозаправочные комплексы могут предлагать более дорогую продукцию, но с гарантией контроля качества.
https://auto.1prime.ru/auto/20231224/842653534.html