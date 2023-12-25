ТОКИО, 25 дек — ПРАЙМ. Японская автостроительная компания Daihatsu останавливает работу всех своих заводов в Японии после скандала с выявлением подтасовок в ходе тестов для получения государственных сертификатов, сообщил телеканал NHK.

Компании принадлежит четыре завода в Японии, начиная с понедельника все они будут закрыты на месяц. Это связано с тем, что после выявления 174 недочетов на 64 моделях было принято решение прекратить продажи всех моделей компании.

В прошлом ходу Daihatsu выпустил 920 тысяч автомобилей, таким образом, за месяц он должен был бы произвести примерно 70 тысяч машин.

Daihatsu также рассматривает вопрос о выплате компенсаций из-за простоя для 400 компаний-подрядчиков.