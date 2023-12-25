МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российские автомобили могут подешеветь при снижения ключевой ставки и затрат на логистику, цены на которую в последнее время значительно выросли; Минпромторг РФ намерен контролировать динамику цен при соответствующих условиях, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Производственный план "АвтоВАЗа" на 2024 год увеличат почти на четверть

"В текущем году по "АвтоВАЗу" рост цен составил порядка 11%. В основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, говоря о логистике, сегодня отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль, при этом маржинальность по этой модели для "АвтоВАЗа" — около 50 тысяч рублей. То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители. У компании большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также накладывается на стоимость автомобиля", — пояснил вице-премьер.

"С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.