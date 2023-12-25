МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Производственный план "АвтоВАЗа" на 2024 год планируется увеличить почти на четверть, сам автопроизводитель уже подтвердил готовность выпустить не менее 500 тысяч машин Lada, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров назвал условия снижения цен на автомобили

"Производственный план будет увеличен почти на четверть, сам "АвтоВАЗ" на данный момент подтверждает намерение выпустить в следующем году не менее 500 тысяч Lada", — сказал вице-премьер, по совместительству являющийся главой совета директоров компании, отвечая на вопрос об объемах выпуска Lada в следующем году.

В текущем же году план по производству "АвтоВАЗа" составлял 400 тысяч автомобилей, после попадания в санкционный лист США автоконцерн сообщил о небольшой корректировке в связи со сбоем логистических цепочек (в пределах 10%).

Как отмечал президент компании Максим Соколов, продажи Lada в 2023 году могут увеличиться вдвое в годовом выражении — до примерно 350 тысяч машин.

АВТО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

"АвтоВАЗ" поставит в 2023 году по заказу Фонда социального страхования около 700 специальных модификаций Lada, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, сообщил Мантуров.

"Автомобили для маломобильных граждан — это достаточно узкий сегмент рынка, при этом такие транспортные средства в серийном производстве имеют свои конструктивные особенности, и объемы их выпуска важно корректно интегрировать в общие планы", — отметил он.

"У нас уже есть действующая программа по реализации таких машин, я имею в виду консолидированный заказ со стороны Фонда социального страхования. В текущем году будет поставлено порядка 700 автомобилей. Эти заказы выполняет "АвтоВАЗ", который обладает достаточными производственными мощностями и компетенциями, закрывая все существующие потребности", — подчеркнул Мантуров.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.