МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский автопром получил второй шанс, которым в этот раз точно воспользуется: создаст новые производства, ориентированные на отечественные концерны, в кооперации с добросовестными восточными партнерами, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Россиянам рассказали, кто вправе воспользоваться льготным автокредитом

"Я считаю, что сегодня у нас есть второй шанс, которым мы точно воспользуемся. И это уже будут именно совместные производства с китайскими партнерами… Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома", — подчеркнул Мантуров, говоря об отечественном автопроме.

"Наша аутентичная российская автокомпонентная отрасль начала дышать. Потому что западные производители, как я сказал, приходили со своей кооперацией, и уже во вторую очередь рассматривали возможность использования автокомпонентов российского происхождения, которые были изначально предназначены для "АвтоВАЗа", ГАЗа, КамАЗа и других российских автопроизводителей", — отметил он.

По словам Мантурова, ранее РФ открывала рынок для многих крупных автопроизводителей: западных, японских и южнокорейских. Уровень локализации по некоторым моделям на конец 2021 года достигал почти 80%.

"Мы наработали огромный опыт и создали современную автомобилестроительную отрасль. Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве – это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами, которые привели сюда и собственных производителей автокомпонентов. Но мы просто не учли, что можно вопреки логике, собственным интересам и здравому смыслу одномоментно уйти с рынка, оставив мощности, а принятие решения по их дальнейшей судьбе — положить на плечи государства", — отметил вице-премьер.

Он также рассказал, что сегодня китайский автопром — один из мировых лидеров. Внутренний рынок КНР составляет порядка 30 миллионов автомобилей, поэтому нет сомнений, что Китай поступательно освоит новые рынки Африки, Латинской Америки, Европы и Северной Америки.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.