МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей — легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов — в РФ в 2023 году вырастут на 50% в годовом выражении, до 1,2 миллиона штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Обрабатывающая промышленность вырастет в 2023 году, заявил Мантуров

При этом на легковой сегмент придется около 1 миллиона машин, уточнил вице-премьер. По данным "Автостата", в 2022 году было продано 626,3 тысячи новых легковушек. Таким образом, ожидается рост в 1,6 раза.

"Один из основных драйверов здесь – это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%… Рынок в целом (по всем категориям) будет около 1,2 миллиона автомобилей, порядка миллиона придется на легковые", — сказал он, отвечая на вопрос о продажах новых автомобилей в стране по итогам года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.