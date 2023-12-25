МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому до 2025 года продлевается право жителей четырех новых регионов России перемещаться на автомобилях в указанных регионах без полиса ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. Госдума продлила освобождение жителей новых регионов от ОСАГО

Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года смогут перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Закон продлевает это право для жителей регионов и на 2024 год. Тем не менее, им необходимо оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.