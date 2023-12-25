МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В декабре резко возросла стоимость поддержанных автомобилей, сообщил "Автостат".

Средняя стоимость поддержанного автомобиля поднялась на 22,7% и достигла 1,63 миллиона рублей, в годовом выражении рост составил 300 тысяч рублей. По сравнению с данными ноября, цены выросли на 2,6%.

По данным "Автостата", в ноябре 2023 года было реализовано 458 тысяч автомобилей с пробегом, ноябрь стал первым месяцем, показавшим снижение продаж (по сравнению с октябрем — снижение на 6,3%).

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт будет продлен на 2024 год, отметив, что данный механизм будет подвержен корректировкам, включая сокращение перечня товаров. По его словам, уменьшение поставок из-за рубежа будет происходить по мере того, как российские компании будут выходить на необходимые объемы производства.