МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Для британских покупателей авто настали тяжелые времена, так как, несмотря на стремление к более экологичному и полностью электрическому будущему, жители страны предпочитают полноприводные внедорожники. Некоторые британцы готовы отдать 22 тысячи фунтов стерлингов за российский внедорожник Lada Niva, пишет британское издание Auto Express. Стали известны самые популярные авто с пробегом в России

"Модель Lada Niva Luxe продается за 21 850 тысяч фунтов стерлингов, возможно, это и дороговато для автомобиля внедорожника 1970-х годов, однако он может громко заявить о себе и встать в ряд с такими авто, как Suzuki Jimny и Fiat Panda 4х4", — следует из публикации.

По словам автора статьи, данная модель способна преодолевать самые сложные участки пути, в салоне можно включить обогрев передних сидений, а также отдельно стоит отметить стереосистему Studio InCar с динамиками Audison.

Из минусов в статье отмечается 1,7-литровый бензиновый двигатель Niva мощностью 88 л.с., который не позволит своему обладателю установить рекорд по скорости. Хотя, отмечает автор, элегантный миниатюрный внедорожник в этом не нуждается.

"Вероятно, это самая дорогая Lada во всей Великобритании, однако она точно может стать одним из самых крутых автомобилей в стране на данный момент", — заключили в издании.