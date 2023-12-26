МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Для британских покупателей авто настали тяжелые времена, так как, несмотря на стремление к более экологичному и полностью электрическому будущему, жители страны предпочитают полноприводные внедорожники. Некоторые британцы готовы отдать 22 тысячи фунтов стерлингов за российский внедорожник Lada Niva, пишет британское издание Auto Express.

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"Модель Lada Niva Luxe продается за 21 850 тысяч фунтов стерлингов, возможно, это и дороговато для автомобиля внедорожника 1970-х годов, однако он может громко заявить о себе и встать в ряд с такими авто, как Suzuki Jimny и Fiat Panda 4х4", — следует из публикации.

По словам автора статьи, данная модель способна преодолевать самые сложные участки пути, в салоне можно включить обогрев передних сидений, а также отдельно стоит отметить стереосистему Studio InCar с динамиками Audison.

Из минусов в статье отмечается 1,7-литровый бензиновый двигатель Niva мощностью 88 л.с., который не позволит своему обладателю установить рекорд по скорости. Хотя, отмечает автор, элегантный миниатюрный внедорожник в этом не нуждается.

"Вероятно, это самая дорогая Lada во всей Великобритании, однако она точно может стать одним из самых крутых автомобилей в стране на данный момент", — заключили в издании.