МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Статистика ОСАГО говорит, что 85% от общего числа полисов составляют "легковушки", а их водители в основном опытные, старше 35 лет и с двузначным стажем вождения, тогда как в аварии чаще всего попадает молодежь, говорится в сообщении Банка России. "Дром" оценил влияние ограничения на экспорт корейских авто в Россию

"В основном по ОСАГО застрахованы легковые автомобили физлиц. Их доля составляет 85%. Типичный водитель — это опытный водитель среднего и старшего возраста. Доля водителей возрастом более 35 лет со стажем вождения более 10 лет составляет 57%", — указывает ЦБ со ссылкой на данные по состоянию на 31 октября текущего года.

В то же время молодые менее осторожны, обращает внимание регулятор. "Водители возрастом до 25 лет попадают в аварии в 2,1 раза чаще, чем в среднем по рынку, возрастом 25-40 лет — на процент реже, чем в среднем по рынку, а возрастом свыше 40 лет — на 35% реже, чем в среднем по рынку", — указывается в сообщении.

При этом по полисам "мультидрайв" (без ограничения списка допущенных к управлению водителей – ред.) аварийность на 90% выше, чем по договорам, где количество водителей ограничено. А аварийность с легковыми такси значительно выше, чем с обычными легковыми машинами граждан — водители такси попадают в аварии в 7,5 раза чаще, тогда как обычные граждане в основном водят безаварийно или с очень маленьким числом аварий, отмечается там же.

Соответственно, значение коэффициента бонус-малус для осторожных водителей уменьшается с увеличением продолжительности периода безаварийного вождения, размер скидки при расчете премии по ОСАГО может достигать 54%. А высокоаварийные водители (в том числе, те, которые стали виновниками трех и более аварий в последние несколько лет) получают значительную надбавку при расчете страховой премии. Таких водителей немного — около 0,8%, но они попадают в аварии в 2,6 раза чаще, чем в среднем по рынку, сообщает ЦБ.

Что же касается стоимости страхования, то для некоторых категорий транспортных средств средняя премия может иметь ярко выраженную сезонность. Например, автовладельцы—дачники, заключающие договоры с ограниченным периодом использования машины, заключают договоры страхования преимущественно в апреле—мае. И так как оплачивается только дачный период, средняя премия в эти месяцы заметно ниже, заключает регулятор.