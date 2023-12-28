ПЕКИН, 28 дек — ПРАЙМ. Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представила свой первый электромобиль, трансляция презентации велась в социальной сети Weibo. В Китае показали летающий электромобиль

Седан SU7 оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для "умного" дома.

"Цель Xiaomi не уступать Porsche и Tesla, создать автомобиль мечты в новую эпоху автомобильной промышленности", — сказал глава компании Лэй Цзюнь в ходе презентации.

Он отметил, что Xiaomi ставила перед собой задачу создать красивое, легкое в управлении, удобное и безопасное интеллектуальное пространство. Кроме того, уверен он, Xiaomi войдет в пятерку крупнейших производителей автомобилей через 15-20 лет.

Судя по изображениям, опубликованным в социальных сетях компании, электромобиль представлен в сером и ярко-голубом цветах.