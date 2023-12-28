МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Депутат Олег Леонов ("Новые люди") рассказал, что стал первым пассажиром российского автомобиля "Лада Веста", на которых, в частности, теперь будут возить некоторых депутатов Госдумы. Мантуров назвал условия снижения цен на автомобили

"В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я — первый пассажир новой Лады Веста, теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы. Вполне себе достойный автомобиль. Очень рад, что так оперативно перешли от слов к делу", — написал Леонов в своем Telegram-канале.

18 сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России.

Пересадить чиновников на отечественное пытались уже давно. С начала 1990-х высшие руководители передвигались на немецких машинах Merсedes-Benz.

В 1997 году выправить ситуацию пытался первый президент России Борис Ельцин. "ГАЗ" тогда демонстрировал специальной комиссии несколько своих моделей, но ни одна не подошла. Сам Ельцин для официальных выездов использовал удлиненный, сделанный на спецзаказ бронированный Mercedes. "Будет скромнее". Сколько чиновники потратят на новые автомобили

В 2012-м вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве военно-промышленную отрасль, решил пересесть со служебного BMW на автомобиль "Тигр", выпущенный в гражданском варианте.

Но в том же году на базе реализуемого ФГУП "НАМИ" проекта сформировался бренд Aurus. Мелкими сериями машина выпускалась с 2016-го. Работу вели при непосредственном участии специалистов Гаража особого назначения (ГОН) Федеральной службы охраны России.

Но настоящая презентация прошла в мае 2018-м, когда на церемонию инаугурации Владимир Путин приехал на Aurus Senat Limousine. С тех пор это президентская машина, ее доставляют спецбортом даже для зарубежных поездок.