МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В гараж Госдумы поступила партия отечественных машин Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты, рассказал РИА Новости член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев. Правительство внесло в ГД проект о лимите на переводы без открытия счета

"Сказано — сделано. Решение о том, что депутаты Госдумы будут ездить по служебным делам на отечественных автомобилях, не просто принято, но работает. В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta. Я считаю, что это правильное решение. Кроме того, что оно поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как "депутатские", это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России", — сказал Толмачев.

Депутат считает, что глупо продолжать эксплуатировать автомобили тех марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов. По его мнению, это является издевательством над клиентом.