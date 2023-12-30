МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Россиянам рекомендовали накопить на автомобиль при помощи банковского клада, рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в интервью "Газете.ру". Цены на автомобильное топливо замедлили рост на бирже в России

По мнению Деева, после последнего повышения ключевой ставки до 16%, подорожание кредитных продуктов стало более вероятным. Банкам стало невыгодно снижать свои ставки по кредитам, включая автокредитование. Колебание курса валют и нестабильность мировой экономики не способствует снижению стоимости автомобилей.

"Сейчас выросли не только ставки по кредитам, но и доходность по депозитам. Так что гораздо выгоднее накопить на автомобиль с помощью банковского вклада", — отметил он.

Ранее в декабре Центробанк в очередной раз поднял ключевую ставку до 16%, после чего банки начали поднимать ставки по вкладам. Максимальная доходность по вкладам составляет 18%.