МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Роста цен на автомобили в РФ в начале года на традиционные 1-2% не ожидается, поскольку у дилеров скопились довольно большие запасы, которые нужно распродать, заявил РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто. Автоэксперт раскрыл, что означает послабление при сдаче на права

"Я думаю, что в начале года (роста цен — ред.) не будет. Потому что во всяком случае дилерам надо распродать те машины, которые скопились на складах. Их довольно много. Количество оценивается в 200 тысяч, что прилично. Это все надо распродать сначала", — сказал он, отвечая на вопрос о традиционном небольшом росте ценников с начала года.

При этом Моржаретто уточнил, что в целом подорожание машин в стране, конечно, прогнозируется. Однако речь идёт об инфляционном росте, резким он не будет.

Как ранее в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, по итогам 2023 года продажи новых автомобилей в РФ всех сегментов (легковые, лёгкие коммерческие, грузовые и автобусы) вырастут на 50%, до 1,2 миллионов штук.