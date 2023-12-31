Стало известно, сколько автоновинок появилось в России в 2023 году
"Автостат": 102 новинки появились на авторынке России в 2023 году
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В 2023 году на российском авторынке появилось 102 новых модели, пишет аналитическое агентство "Автостат".
Несмотря на санкционные ограничения, прогнозы о дефиците новинок на автомобильном рынке России не сбылись. Китайские марки составили основу модельной линейки новинок — 90 новых моделей. Больше всего моделей было представлено в октябре и ноябре, меньше всего — в феврале (три модели).
Большинство автомобильных брендов уже сообщили о дальнейшем развитии модельных рядов в следующем 2024 году.
Ранее россиянам дали рекомендации, как накопить на автомобиль: ввиду растущих ставок лучшим вариантом стал банковский вклад.