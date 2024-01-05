МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в России в 2023 г выросли на 60% в годовом выражении, до более 1,3 миллиона машин; в частности, в легковом сегменте — на 62%, до более 1 миллиона штук, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Названы самые популярные автомобили в России

В расчет берутся легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы.

"По итогам января-декабря 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 319 351 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года (823 695 шт.). Половину в этом объеме составляют автомобили отечественного производства", — отметили в министерстве.

"При этом объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 1 056 397 штук (+62% к аналогичному периоду прошлого года)", — добавили в пресс-службе.

По легким коммерческим машинам рост составил 35% (104 958 штук), грузовым — 74% (140 204 штук), автобусам — 19% (17 792).

Самыми продаваемыми моделями в этих сегментах стали, соответственно, Lada Granta, Gazelle Next, китайский Sitrak C7H, ПАЗ Vector Next.

ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.