МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Около двух тысяч грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши, указал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. В Финляндии подготовят решение проблемы мигрантов на границе с Россией

"Вчера после девяти часов возобновилось блокирование пункта пропуска Медика, который с польской стороны… По состоянию на сегодняшнее утро имеем очередь в направлении Украины на территории Польши где-то почти 600 грузовых транспортных средств… Еще 1400 грузовых транспортных средств находятся в очередях на трех направлениях, которые также блокируются. Напомню, это направления пунктов пропуска Рава Русская, Краковец и Ягодин", — отметил Демченко в эфире украинского новостного телемарафона.

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС.