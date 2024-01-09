МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские производители нефтехимии, включая "Сибур", могут обеспечить отечественный автомобиль сырьем на 75%: различными марками полипропилена, полиэтилена, поликарбонатов и акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС), заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров. Орешкин предрек "исчезновение" Mercedes и BMW

Он отметил, что текущий марочный ассортимент "Сибура" и других производителей полимерного и эластомерного сырья позволяет закрыть большую часть запросов отрасли производства транспортных средств. Это, по его словам, "различные марки полипропилена для изготовления элементов интерьера и экстерьера, полиэтилена для топливных баков и бачков вспомогательных жидкостей, поликарбонатов и АБС".

"Естественно, сейчас российские производители полимеров, включая "Сибур", не полностью покрывают потребность отрасли в спецмарках, но значимую ее часть, около 75%", — сказал Вернигоров.

Он также отметил, что сейчас то нефтехимическое сырье, которого не хватает в России, может поставляться, например, в формате готовых изделий. Ключевое, что пока не производится, — инженерные термопласты.

"Сибур" сфокусирован на выявлении оставшихся "непокрытых областей" совместно с автопроизводителями и производителями автокомпонентов, чтобы разработать новые марки и доработать текущий марочный ассортимент, пояснил Вернигоров.

"Сейчас в "Сибуре" и в нашем научном центре "Полилаб" уже проводятся работы в этом направлении. Основная проблематика — это низкие темпы локализации иностранных производителей, которые только пришли на российский рынок вместо ушедших и, соответственно, отсутствие от них заказов на разработку новых материалов или применение имеющегося в России марочного ассортимента. Тем не менее, с такими автопроизводителями, как "АвтоВАЗ" и "Камаз", ведется постоянная системная работа по импортозамещению и перспективным разработкам", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.