МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Автомобильный завод Hyundai в Санкт- Петербурге вышел из простоя, передает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу компании. Hyundai Motor продаст свой завод в Санкт-Петербурге

Отмечается, что на данный момент предприятие работает в одну смену, обучает персонал и обслуживает оборудование. Кроме того, на заводе трудятся 800 сотрудников.

Ранее завод Hyundai остановил производство из-за проблем с поставками комплектующих. В конце 2022 года предприятие сократило две трети сотрудников.

Временный совет директоров южнокорейского автопроизводителя одобрил продажу завода в Санкт-Петербурге российской компании "Арт-Финанс". По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, возобновление сборки автомобилей на бывшем заводе южнокорейского производителя планируется до середины 2024 года.