МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Продажи немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) по итогам прошлого года выросли на 6,5% — до рекордных 2,555 миллиона автомобилей, следует из пресс-релиза компании. Названы самые популярные автомобили в России

"Благодаря тесному сотрудничеству с нашими розничными партнерами и высокой производительности сотрудников BMW Group удалось достичь нового рекордного уровня продаж в 2023 году", — отмечается в сообщении.

В том числе продажи бренда BMW выросли за год на 7,3%, до 2,254 миллиона автомобилей, Rolls-Royce — на 0,2%, до 6 032, и показатели стали рекордными для обоих.

Группа также увеличила продажи бренда Mini — на 0,9%, до 295 474 автомобилей.

В четвертом квартале продажи BMW Group поднялись на 10,3%, до 718 778 машин. За три последних месяца года группа продала 632 568 автомобилей бренда BMW (рост показателя на 11,6%), 84 733 машины Mini (+1,3%) и 1 477 Rolls-Royce.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.