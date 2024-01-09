МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Китай стал крупнейшим автомобильным экспортером в мире, обойдя Японию, благодаря российскому авторынку, пишет Wall Street Journal. Названы самые популярные автомобили в России

По данным Ассоциации производителей пассажирских автомобилей КНР (CPCA), Китай в 2023 году поставил на мировой рынок рекордные 3,83 миллиона автомобилей, что на 62% больше, чем в 2022 году. По данным таможенной службы Японии, за 11 месяцев 2023 года, экспорт японских автомобилей составил 3,5 миллиона.

Как уточняет издание, обойти Японию Китаю помогла Россия, которая на фоне конфликта на Украине и ухода иностранных автопроизводителей нарастила импорт китайских автомобилей "по меньшей мере в пять раз", по сравнению с 2022 годом, когда в России было продано около 160 тысяч автомобилей из КНР.

Китайский автоэкспорт расширился благодаря и другим странам, например в Мексику, благодаря более низким ценам по сравнению с американскими, европейскими или японскими производителями.