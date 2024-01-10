МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Зимняя погода требует быстрого прогрева двигателя и салона автомобилей, при этом какой-либо единой стратегии прогрева нет, каждый выбирает золотую середину, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Стало известно, как китайские машины прошли испытания русскими морозами

Автоэксперт рекомендует завести двигатель, дождаться прогрева охлаждающей жидкости, после чего начинать движение на невысоких скоростях.

При экстремальных морозах, по его словам, требуется дополнительное время для прогрева автомобиля.

Единой методики прогрева салона не существует, так как есть разные системы отопления, добавил эксперт. Производители дают разные рекомендации по прогреву салона, и следует читать инструкцию.

Автоэксперт в первую очередь рекомендует направлять теплые потоки воздуха на лобовое и передние боковые стекла, чтобы они оттаяли быстрее. При ограниченной видимости начинать нельзя движение, подчеркнул он.