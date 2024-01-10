МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2023 году выросли в годовом выражении на 69%, до 1,06 миллиона единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Россия сделала Китай крупнейшим в мире автоэкспортером

"За весь минувший год в нашей стране было реализовано 1 058 708 новых легковых машин, что на 69% больше, чем в 2022 году", — сообщает "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК и с учетом собственной сегментации.

О почти аналогичных результатах ранее сообщал Минпромторг РФ: по данным министерства, в 2023 году было продано 1 056 397 легковушек.

В "Автостате" подчеркнули, что более 30% от общего объема продаж приходится на отечественную Lada, продажи которой в 2023 году составили 324 446 машин. Между тем, год назад ее доля находилась на уровне около 28%.

Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал Chery, объем продаж автомобилей которого достиг 118 950 штук. Следующие пять позиций в рейтинге легковушек тоже занимают "китайцы" – Haval (111 720 шт.), Geely (93 553 шт.), Changan (47 765 шт.), EXEED (42 152 шт.) и OMODA (41 983 шт.).