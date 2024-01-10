МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В декабре 2023 году больше половины новых автомобилей на российском рынке оказались китайскими, заявил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. Раскрыто, как Россия помогает Китаю завоевывать рынки

Доля китайских автомобилей в 2023 году выросла на 61 процент по сравнению с 2022 годом, тогда доля китайских автомобилей занимала только девять процентов.

Российские автомобили на конец года занимали примерно треть авторынка, японские и европейские автомобили снизили свое присутствие на рынке России с семи до трех процентов. Доля корейских автомобилей сократилась с 11 до двух процентов, марки США — с семи до 0,5 процента.

В "Автостате" подчеркнули, что более 30% от общего объема продаж приходится на отечественную Lada, продажи которой в 2023 году составили 324 446 машин. Между тем, год назад ее доля находилась на уровне около 28%.

Самым популярным иностранным брендом по итогам прошлого года стал Chery, объем продаж автомобилей которого достиг 118 950 штук. Следующие пять позиций в рейтинге легковушек тоже занимают "китайцы" — Haval (111 720 шт.), Geely (93 553 шт.), Changan (47 765 шт.), EXEED (42 152 шт.) и OMODA (41 983 шт.).