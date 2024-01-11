В России вырастут продажи легковушек и LCV в 2024 году
АЕБ прогнозирует рост продаж новых легковых автомобилей и LCV в России на 15%
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует рост продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в наступившем году на 15%, до 1,3 миллиона машин, следует из презентации, представленной главой комитета автопроизводителей ассоциации Алексеем Калицевым.
"В 2024 году комитет ожидает увеличение продаж до 1,3 миллионов автомобилей, учитывая различные каналы поставки", — отмечается на слайде.
По данным АЕБ со ссылкой на аналитическую компанию ППК, в прошедшем году рынок новых легковых автомобилей и LCV в стране составил 1 127 856 проданных машин, что почти на 158% больше, чем было годом ранее.