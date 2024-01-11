МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует рост продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в наступившем году на 15%, до 1,3 миллиона машин, следует из презентации, представленной главой комитета автопроизводителей ассоциации Алексеем Калицевым. Россия стала рынком возможностей для автомобилей из Китая

"В 2024 году комитет ожидает увеличение продаж до 1,3 миллионов автомобилей, учитывая различные каналы поставки", — отмечается на слайде.

По данным АЕБ со ссылкой на аналитическую компанию ППК, в прошедшем году рынок новых легковых автомобилей и LCV в стране составил 1 127 856 проданных машин, что почти на 158% больше, чем было годом ранее.