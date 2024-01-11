МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2024 году, согласно прогнозу "АвтоВАЗа", вырастет на 5-10%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Эксперты сообщили о подорожании японских авто с пробегом из-за санкций

"Прогноз наш более осторожный по отношению к сегодняшней планке: 5-10% пока мы даем", — сказал он, отвечая на вопрос о российском авторынке в текущем году.

Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", рост на 5-10% компания ожидает относительно своих данных за 2023 год. По собственной оценке "АвтоВАЗа" (без учета альтернативных поставок), рынок в прошлом году составил миллион автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и ППК, российский рынок легковушек и LCV в 2023 году вырос на 157%, до 1 127 856 штук.

Соколов добавил, что"АвтоВАЗ" в 2024 году планирует продать в России порядка 450 тысяч автомобилей Lada, а произвести все так же нацелен 500 тысяч машин.

"Если говорить о продажах внутри страны: где-то 450 плюс-минус", — сказал он, отвечая на вопрос о продажах Lada в 2024 году.

"Нацелены произвести 500 тысяч, планируем все и продать. За исключением запаса, который под конец года мы нарабатываем (на следующий период)… И не забываем про экспорт 25 тысяч автомобилей", — добавил Соколов.

В 2023 году, по данным "АвтоВАЗа", в России было продано 352,7 тысячи автомобилей Lada. Таким образом, ожидаемый рост продаж в текущем году — примерно 28%.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.