МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" поставил более 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Госдумы, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" прогнозирует рост рынка легковых машин в России в 2024 году

"Партия автомобилей для служащих и работников Госдумы — Lada Vesta — уже передана, она чуть больше 100 автомобилей", — сказал он.

Также от Госдумы есть предзаказ на Lada Aura, которая будет запущена в серийное производство в сентябре.

При этом первую партию новинки получит Минфин. "Что касается непосредственно закупок Министерством финансов: надо отдать должное Антону Германовичу Силуанову. Он был первый, кто сел за руль Lada Aura не из команды "АвтоВАЗа". Это было на ПМЭФ. И министерским решением заказал первую, даже опытную, партию для своих коллег. Она была изготовлена к концу этого года и сейчас проходит процесс передачи", — рассказал Соколов.

"Один автомобиль (Lada Aura — ред.), я точно знаю — уже стоит перед СФ, на нем имеет, надеюсь, удовольствие передвигаться сенатор Кутепов Андрей Викторович", — добавил глава "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.