МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российские страховщики выдали отечественным водителям 150 тысяч полисов ОСАГО "Синяя карта" со 2 сентября, когда было заключено первое соглашение между Российским союзом страховщиков (РСА) и Белорусским бюро по транспортному страхованию (ББТС), сказал исполнительный директор бюро "Зеленая карта", входящего в РСА, Сергей Разуван. РСА намерен заключить договоры ОСАГО "Синяя карта" с несколькими странами

В сентябре 2023 года РСА сообщал, что первое соглашение, заключенное союзом в рамках системы "Синяя карта" с ББТС начало действовать в полном объеме со 2 сентября. Глава РСА Евгений Уфимцев тогда напомнил, что в связи с приостановлением членства РСА и ББТС с 30 июня в международной системе страхования "Зеленая карта" между РСА и ББТС было заключено соглашение о "Синей карте", благодаря чему у водителей сохранилась возможность оформлять полисы для поездок в Белоруссию, при этом уже выданные полисы продолжили действовать.

"Тут нужно вернуться к тому, что у нас "Синяя карта" на "зеленых" бланках по обновленным правилась начала действовать со 2 сентября (2023 года – ред.). Собственно, за этот период (со 2 сентября до 31 декабря включительно — ред.) мы выдали 150 тысяч карт для поездок в Республику Беларусь", — заявил он в рамках эфира на радио "Sputnik Беларусь".

"Надо понимать, что это такая грань условная, потому что для потребителей не изменилось ничего, потому что в целом мы за весь 2023 год выдали более 500 тысяч карт с территории действия в Белоруссии, но у нас еще в этом продукте был и Азербайджан, и Молдова, но 90% по количеству поездок мы оцениваем, что это была Республика Беларусь. Думаю, что более важная цифра, что с 1 июля, когда карты должны были по решению Брюсселя между нами прекратить выдаваться, с этого момента было выдано порядка 250 тысяч карт", — сказал Разуван.

Он уточнил, что это — то количество российских водителей, которых российские страховщики избавили от головной боли: резкого прекращения страхования и поиска чего-то альтернативного.

По словам заместителя генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Виктора Лукашевича, со 2 сентября 2023 года и до нового года в РФ из Белоруссии с полисами "Синяя карта" въехало 140 тысяч водителей.