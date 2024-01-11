МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россия прекратила действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о международном автомобильном сообщении, соответствующее заявление МИД РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Украина внесла американскую "Subway" в список "спонсоров войны"

"17 декабря 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о международном автомобильном сообщении, подписанного в Киеве 21 марта 1995 года", — говорится в сообщении.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.