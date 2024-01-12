МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает получить пять автомобилей Lada Aura для своих сотрудников в первом квартале 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Госдуме поставили более 100 автомобилей Lada Vesta

"Минфин делает заказ на пять автомобилей Lada Aura. Министерство ожидает их уже в первом квартале 2024 года", — сообщили в пресс-службе.

В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов говорил, что сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura. С этим автомобилем глава министерства ознакомился на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда министр тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался.

После теста Силуанов заявил, что Минфин готов пересесть на нее с иностранных служебных авто, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.

Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — выше 2 миллионов рублей.