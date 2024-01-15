МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Девятнадцать новых китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Раскрыто, как Россия помогает Китаю завоевывать рынки

"Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia", — перечислили в ассоциации китайские автобренды, официально появившиеся в РФ в прошлом году.

Также в стране продаются китайские марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. Таким образом, в целом их насчитывается 29 штук.

При этом, если учитывать автомобили брендов, которые поставляются неофициально (у компании нет представительства в РФ), то количество китайских брендов в РФ — минимум в два раза больше, уточнили в РОАД.

По данным "Автостата" лидером рынка легковушек в прошлом году традиционно стал "АвтоВАЗ", следом за ним в топ-5 вошли только китайские бренды: Chery, Haval, Geely и Changan.