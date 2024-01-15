Дилеры: в России в 2023 году официально появились 19 новых китайских автобрендов
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Девятнадцать новых китайских марок официально вышли на российский авторынок в 2023 году, в общей сложности их число достигло 29, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
"Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia", — перечислили в ассоциации китайские автобренды, официально появившиеся в РФ в прошлом году.
Также в стране продаются китайские марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. Таким образом, в целом их насчитывается 29 штук.
При этом, если учитывать автомобили брендов, которые поставляются неофициально (у компании нет представительства в РФ), то количество китайских брендов в РФ — минимум в два раза больше, уточнили в РОАД.
По данным "Автостата" лидером рынка легковушек в прошлом году традиционно стал "АвтоВАЗ", следом за ним в топ-5 вошли только китайские бренды: Chery, Haval, Geely и Changan.
https://auto.1prime.ru/auto/20240115/842795644.html