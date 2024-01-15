МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Необходимо в ближайшие несколько лет обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей, в том числе за счет площадок ушедших иностранных компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Дилеры рассказали, как китайские автобренды завоевывают российский рынок

"По поручению главы государства реализуется стратегия развития автомобильной промышленности. Она рассчитана до 2035 года. И перед российским автопромом стоят масштабные задачи — уже в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуска площадок ушедших иностранных компаний, и также за счет углубления локализации и стимулирования собственных научных инженерных компетенций, конкурентноспособного производства", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.