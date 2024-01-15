МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Программа льготного автокредитования расширена для жителей Дальнего Востока: с сегодняшнего дня ей могут воспользоваться многодетные семьи, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В ГД призвали распространить льготные автокредиты на всех многодетных

Согласно актуальным условиям программы, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями.

"По поручению президента, которое он дал на прошлой неделе в Анадыре, с сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока", — отметил он во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

В Минпромторге РФ уточнили, что льготные автокредиты также доступны для семей из ДФО и с одним ребёнком.

Базовая скидка на автомобиль по льготной программе составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока — 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей.