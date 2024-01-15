Россиянам объяснили, как дешево содержать автомобиль
"СберАвто": сэкономить на топливе можно, соблюдая спокойный стиль вождения
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Владение автомобилем требует значительных расходов на его содержание. Эксперты автосервиса "СберАвто" рассказали в беседе с "Известиями", как можно сэкономить на затратах на транспортное средство.
"Отказ от резких ускорений, жесткого и быстрого торможения — "гонка от светофора до светофора" — и в целом менее агрессивный подход к управлению авто позволит экономить на топливе на регулярной основе", — отметили автоэксперты.
По их словам, сэкономить на топливе также поможет использование систем круиз-контроля, выключение двигателя при длительных остановках, контроль давления в шинах.
Кроме того, сказали в компании, снижению расходов поспособствуют программы лояльности и кэшбеки в банковских приложениях, а также программы, которые могут отслеживать цены на АЗС и выбирать наиболее приемлемые варианты.