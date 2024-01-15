МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Владение автомобилем требует значительных расходов на его содержание. Эксперты автосервиса "СберАвто" рассказали в беседе с "Известиями", как можно сэкономить на затратах на транспортное средство. В России произвели свыше 720 тысяч автомобилей, заявил Мантуров

"Отказ от резких ускорений, жесткого и быстрого торможения — "гонка от светофора до светофора" — и в целом менее агрессивный подход к управлению авто позволит экономить на топливе на регулярной основе", — отметили автоэксперты.

По их словам, сэкономить на топливе также поможет использование систем круиз-контроля, выключение двигателя при длительных остановках, контроль давления в шинах.

Кроме того, сказали в компании, снижению расходов поспособствуют программы лояльности и кэшбеки в банковских приложениях, а также программы, которые могут отслеживать цены на АЗС и выбирать наиболее приемлемые варианты.