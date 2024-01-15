МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В Латвии в феврале начнут конфискацию автомобилей с российскими номерами, не прошедших перерегистрацию, пишет Sputnik Латвия. Россия обещала Латвии ответить на конфискацию "Дома Москвы"

Согласно поправкам к закону о дорожном движении, транспортное средство с российскими номерами должно быть перерегистрировано в Латвии до 14 февраля 2024 года или вывезено с территории страны. Если процесс перерегистрации не будет завершен в установленный срок и транспортное средство, зарегистрированное в России, будет выявлено в Латвии после 14 февраля, оно будет конфисковано и передано Украине.

С 15 февраля ТС с российскими номерами может участвовать в дорожном движении в Латвии, если оно пересекает границу транзитом один раз в течение суток. Предварительно перед въездом в страну, водитель должен предоставить ряд сведений в Дирекцию безопасности дорожного движения: марка и модель автомобиля; страна регистрации ТС, государственный регистрационный номер ТС; ФИО, дата рождения и адрес электронной почты водителя; период пребывания на территории Латвии (но не более 24 часов).

Также согласно новым правилам, с 15 февраля использование ТС с российскими номерами разрешено, если: ТС находится в собственности лица, обладающего иммунитетами и привилегиями в соответствии с нормами международного права Латвии; принадлежит лицу, пересекающее границу транзитом, для оказания технической поддержки дипломатическому или консульскому представительству или международной организации.