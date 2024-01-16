МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В 2023 году спрос клиентов банков на автокредиты для покупки китайских автомобилей увеличился примерно в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, сообщил начальник управления "Автокредитования" ВТБ Алексей Бочарников. ВТБ получил предупреждение от УФАС за рекламу на квитанциях ЖКХ

По словам эксперта, в 2023 году ключевая активность заемщиков была сосредоточена на вторичном рынке. В структуре продаж ВТБ на автомобили с пробегом пришлось около 70 процентов от общего числа выданных кредитов.

"Этот тренд связан со все еще ограниченным предложением новых автомобилей и с традиционно более широким выбором и привлекательной стоимостью поддержанных машин. Если говорить о первичном рынке, то здесь основной интерес клиентов ожидаемо концентрируется вокруг российских и китайских производителей. По сравнению с 2022 годом спрос на автомобили из КНР вырос почти в четыре раза: по итогам прошлого года уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины мы выдавали на китайские бренды", — отметил Бочарников.

Согласно пресс-релизу банка, в прошлом году наибольший объем выдач автокредитов в банке традиционно пришелся на Москву и область (51 млрд рублей), а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область (21,5 млрд рублей). В пятерке лидеров — Краснодарский край (почти 11 млрд рублей), Республика Татарстан (почти 10 млрд рублей) и Ростовская область (9,6 млрд рублей). Самыми по-прежнему пользовались автомобили марки Lada: на них в 2023 году ВТБ выдавал каждый пятый кредит. Кроме того, в топ-3 марок также вошли китайские Changan и Omoda.

Ранее ассоциация "Российские автомобильные дилеры" сообщила, что в 2023 году на российский авторынок вышли 19 новых китайских марок. Наиболее популярными стали марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC.