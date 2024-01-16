ВЛАДИВОСТОК, 16 янв — ПРАЙМ. Средняя стоимость подержанных китайских автомобилей в России выросла в 2023 году на 102%, до 1,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". ВТБ сообщил о росте спроса на кредиты для покупки китайских авто

"За 2023 год средневзвешенная цена китайского автомобиля с пробегом увеличилась на 102%, до 1,8 миллиона рублей, по сравнению с 2022 годом", — говорится в сообщении.

В исследовании уточняется, что средняя стоимость подержанных автомобилей из других стран выросла на 24%.

Аналитики "Дрома" также выяснили, как изменилась цена на автомобили наиболее популярных китайских брендов. На вторичном рынке более всего подорожали модели Geely: с 925 тысяч до 1,7 миллиона рублей (+86%). Стоимость б/у автомобилей Changan в среднем выросла на 79%, до 2,5 миллиона рублей, Chery — на 47%, до 2,5 миллиона рублей, Haval — на 10%, до 2,3 миллиона рублей, Exeed — на 4%, до 3,3 миллиона рублей.

Среди популярных моделей серьезно подорожали Geely Emgrand EC8 (со 150 тысяч до 755 тысяч рублей, на 408%), Changan Raeton (с 785 тысяч до 2,6 миллиона рублей, рост составил 231%) и Changan Eado (с 520 тысяч до 1,4 миллиона рублей, на 163%).

На первичном рынке больше всего подорожали автомобили Geely (+16%) и Chery (+15%). Среди отдельных моделей авто значительно выросла стоимость Chery Tiggo 7 (с 1 миллиона до 2,6 миллиона рублей, рост составил 160%), Haval H6 (с 1,4 миллиона до 2,9 миллиона рублей, на 111%) и Haval H5 (с 2,5 миллиона до 4,05 миллиона рублей, цена выросла на 64%).