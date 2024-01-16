МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Модели Lada по-прежнему остаются самыми популярными в России, в стране их насчитывается 12,28 миллиона, указывается в исследовании "Автостат Инфо". В Латвии начнут конфискацию автомобилей с российскими номерами

На втором месте по популярности идет Toyota — 3,78 миллиона, и Kia — 2,62 миллиона единиц.

Наибольшее количество в стране советской модели ВАЗ-2107 — 1,26 миллиона. Эта модель серийно производилась с 1982 года по 2012 год, ее серийное производство прекратили только в апреле 2012 года из-за упавшего спроса и подготовке к производству Lada Granta.

Второе место занимает Kia Rio — 1,02 миллиона машин. Также в пятерку лидеров входят ВАЗ-2109 (1 миллион), Lada 2121 Niva (956,5 тысячи) и Lada 2190 Granta (932,3 тысячи). На иностранные модели автомобилей в стране приходится 67,3% (29,66 миллиона), а на отечественные — 32,7% (14,44 миллиона).

Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что в период до 2026 года намерен запустить новый бренд автомобилей. Концерн намерен продавать под этим брендом произведенные в России иностранные модели в сегментах C и D, однако названия потенциальных партнеров не раскрываются.