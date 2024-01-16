МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Для китайских автопроизводителей, планирующих запустить производство в стране, будет сформирован график локализации автоэлектроники, говорится в сообщении Минпромторга России. Эксперты отметили двукратный рост цен на китайские б/у авто в России

Соответствующее решение принято в ходе совещания замглавы министерства Василия Шпака с российскими производителями автомобилей и автоэлектроники.

"Основным вопросом стало обсуждение возможностей внедрения российской глубоко локализованной автоэлектроники в автомобили, использующие китайские платформенные решения. В ходе совещания было также принято решение о формировании графика локализации среди китайских автопроизводителей, планирующих организовать производство на территории Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

Шпак также отметил, что за последние два года значительно возросла доля автомобилей на китайских платформах в России, однако локализация этих машин в части автоэлектроники, как правило, ограничивается установкой системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Сейчас начался процесс по переводу отечественных электронных блоков управления на собственную электронную компонентную базу. Для обеспечения конкурентоспособных цен для потребителей необходимо масштабирование объемов доступного рынка. Безусловно, без той значимой доли рынка, которые сейчас занимают автомобили на китайских платформах, локализация будет менее эффективной", — добавил он.