МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Легковые автомобили Lada стали самыми популярными в лизинге в России по итогам 2023 года, за ними идут машины китайских брендов, рассказали РИА Новости в нескольких лизинговых компаниях. Эксперты оценили успехи российского рынка автолизинга в 2023 году

"По доле от общего объема продаж в 2023 году в топ-5 вошли Lada (25%), Chery (15%), Geely (11%), Haval (10%), Exeed (8%). Самой продаваемой моделью среди всех легковых автомобилей стала Lada Granta. Всего в 2023 году в "ВТБ Лизинг" было реализовано 2454 таких машин", — отметил гендиректор группы компаний "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.

В пресс-службе "СберЛизинг" также добавили, что отечественная Lada стала самым популярным легковым авто в лизинге. Далее расположились китайские бренды, которые смогли быстрее остальных нарастить поставки: Haval, Geely и Chery.

В лизинговой компании "Европлан" рассказали РИА Новости, что в 2023 году на российском рынке произошло возвращение седанов и хетчбэков, недостаток которых был в 2022 году.

"В 2023 году произошло возвращение на наш рынок седанов и хетчбэков, недостаток которых остро ощущался в 2022 году. Если не считать лидера Lada Granta, то топ новых моделей в этом сегменте выглядит так: VA3 Jetta, Omoda S5, Evolute i-PRO, Changan Alsvin, Chery Arrizo 8", – отметил директор по продажам лизинговой компании "Европлан" Иван Коровников.

В компании "Интерлизинг" добавили, что в 2023 году авторынок окончательно переориентировался на производителей из Китая. По мере увеличения числа новых брендов и локализации азиатских концернов доля китайского автопрома может превысить 50%.

"Во втором полугодии 2023 года вырос интерес к автомобилям с электродвигателем. Появление на рынке марок Voyah и Zeekr было положительно воспринято клиентами, в том числе из Сибири и Урала", – добавили в компании.

При этом генеральный директор "Флит Автолизинг" (ранее "РНЛ Лизинг", входит в инвестиционную группу "Инсайт") Алексей Смирнов сообщил, что в 2023 году самыми популярными легковыми машинами у клиентов компании стали автомобили китайских марок.

"Китайские бренды заняли больше 45% от общего объема сделок, что на 30% больше, чем в 2022 году. Топ-5 самых продаваемых марок – это Chery, Geely, JAC, Haval, Omoda. На втором месте – российские бренды, на которые пришлось 42% от общего объема продаж, в основном это Lada и "Москвич". Снижение по продажам российских авто составило 4% по сравнению с 2022 годом", – заключил Смирнов.