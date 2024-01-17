МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Китайские грузовики стали самыми популярными в лизинговой отрасли РФ по итогам 2023 года, при этом "Камаз" продолжает находиться в топе у клиентов, сообщили РИА Новости в лизинговых компаниях. Назван самый популярный в России легковой автомобиль в лизинг в 2023 году

"По доле от общего объёма продаж в 2023 году в топ-5 продаж грузовых авто вошли Sitrak (19%), Shacman (19%), "Камаз" (13%), FAW (13%), Foton (7%). Самой востребованной моделью стал Sitrak C7H. Всего в 2023 году в "ВТБ Лизинг" их было продано 1917 штук", – рассказал гендиректор ГК "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.

Директор по продажам лизинговой компании "Европлан" Иван Коровников отметил, что в топ-5 марок по продажам в лизинг у компании вошли Sitrak, Shacman, "Камаз", FAW и Foton.

"Интересно, что в топе грузовиков с пробегом, помимо ожидаемых европейских марок (Scania, Volvo, Mercedes-Benz, MAN), которые покинули российский авторынок, первую строчку с огромным отрывом занимает "Камаз", – добавил он.

В компании "Интерлизинг" в топ марок в грузовом сегменте лизинга выделили Shacman, Sitrak и FAW.

При этом в компании "Сберлизинг" рассказали, что в 2023 году лидерскую позицию сохранил "Камаз", далее расположились китайские бренды: Sitrak, Shacman, FAW, HOWO.

Коммерческий директор "Флит Финанс" (лизинговая компания входит в инвестгруппу "Инсайт") Алексей Любецкий отметил, что в прошедшем году году самыми популярными грузовиками у клиентов компании были машины китайского производства. Кроме того "Флит Финанс" финансировала поставку шведских грузовиков, российских и немецких.

"Топ-5 марок грузовиков – это китайские SANY и Sitrak, затем шведский Volvo, китайские Shacman и HOWO. Российский "Камаз" занял 7-е место по популярности. Если говорить о прогнозах по рынку лизинга грузовой техники на 2024 год, то в тройку лидеров по брендам, скорее всего, войдут три китайских концерна SANY, FAW и Sitrak, а доля грузовиков западного производства будет продолжать снижаться", – заключил Любецкий.

В сегменте LCV все лизинговые компании единогласно назвали лидером отрасли ГАЗ.